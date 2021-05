1 minuto in Borsa 18 maggio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB.

Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto viaggi e intrattenimento (+1,57%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto telecomunicazioni, che riporta una flessione di -0,74%.

Lieve calo dello spread, che scende a +116 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,05%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea annunciato il PIL, pari a -0,6%. In Regno Unito, pubblicate le Richieste dei Sussidi di Disoccupazione con valore pari a -15.100 unità. Si attende domani dall’Unione Europea e dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.395 punti.