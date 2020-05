1 minuto in Borsa 18 maggio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un’ottima performance.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Unipol (+5,64%). Le peggiori performance si registrano su UnipolSai, che ottiene -5,09%.

Tra le principali materie prime, seduta positiva per l’oro, che sta portando a casa un guadagno dell’1,25%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciato il PIL del Giappone, pari a -0,9%. È previsto domani dal Regno Unito l’annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che del Tasso di Disoccupazione. È previsto sempre domani dalla Germania l’annuncio dell’Indice ZEW.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 9.221,5 punti.