1 minuto in Borsa 18 luglio 2019

(Teleborsa) – Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d’Europa in cui regna la cautela.

Settore utility (+1,30%) in buona luce sul listino milanese. Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore chimico (-1,17%).

Sul mercato valutario, l’Euro/Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,12.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciate le Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a 1%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicato il PhillyFed. È previsto domani dal Giappone l’annuncio dei Prezzi al Consumo. È previsto sempre domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.875 punti.