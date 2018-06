1 minuto in Borsa 18 giugno 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Azimut (+1,33%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Snam, che ottiene -4,38%.

Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.280,9 dollari l’oncia.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

Si attende domani dall’Unione Europea e dall’Italia la diffusione della Produzione costruzioni.

Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sull’Indice NAHB.

È previsto domani dall’Unione Europea l’annuncio delle Partite correnti Zona Euro (mensile).

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.270,5 punti.