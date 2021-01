1 minuto in Borsa 18 gennaio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari, che conquista la maglia rosa in Eurolandia.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incolore Fiat Chrysler, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. I più forti ribassi si verificano su Enel, che continua la seduta con -3,18%.

Tra le materie prime, lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,41%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Italia annunciati i Prezzi al Consumo su base annuale, pari a -0,2%.

Su base mensile, lo stesso dato si attesta su 0,2%. È previsto domani dalla Germania l’annuncio sia dei Prezzi al Consumo, che dell’Indice ZEW.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.805,25 punti.