1 minuto in Borsa 18 febbraio 2021

(Teleborsa) – Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa.

Risultato negativo a Milano per tutti i settori. Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore alimentare (-3,23%).

Tra i principali cambi, l’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,22%.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, delle Scorte di Petrolio e del PhillyFed. In Francia domani i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 13.599,5 punti.