1 minuto in Borsa 18 dicembre 2020

(Teleborsa) – Poco mossa la borsa di Milano, che non si allinea all’andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia.

Tra i best performers di Milano, in evidenza CNH Industrial (+2,57%). I più forti ribassi si verificano su Pirelli, che continua la seduta con -3,61%.

Consolida i livelli precedenti lo spread, attestandosi a +108 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,53%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Italia annunciati i Prezzi alla Produzione su base mensile, pari a -0,2%. Su base annuale, lo stesso dato si attesta su -2,3%. È previsto martedì dal Regno Unito l’annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.754,25 punti.