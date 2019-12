1 minuto in Borsa 18 dicembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo ENI (+1,09%). I più forti ribassi si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con -1,73%.

Sulla piattaforma americana del CME, lieve calo del petrolio, che scende a 60,52 dollari per barile.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, annunciati i Prezzi al Consumo in Unione Europea, pari a 1%, e in Regno Unito, dove il valore è 1,5%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. È previsto domani dal Regno Unito l’annuncio delle Vendite al Dettaglio.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 8.581,25 punti.