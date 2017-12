1 minuto in Borsa 18 dicembre 2017

(Teleborsa) – Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Saipem, che vanta un incremento del 3,07%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Mediaset, che continua la seduta con -0,97%.

Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.259 dollari l’oncia.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Unione Europea, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 1,5%.

Tra i principali indicatori in arrivo, domani saranno diffusi il dato sull’Indice IFO dalla Germania, e il dato sull’Indice Costo del Lavoro dall’Unione Europea.

I mercati sono in attesa dell’Indice NAHB degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.407 punti.