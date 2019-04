1 minuto in Borsa 18 aprile 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Tutti segni più per i listini europei, ad eccezione di Piazza Affari, che mostra una seduta all’insegna della debolezza.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore costruzioni (+2,00%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo il comparto viaggi e intrattenimento (-1,26%).

Tra le maggiori valute, seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,38%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicati in Unione Europea il dato sul PMI composito, pari a 51,3 punti, e il dato sul PMI manifatturiero, che si attesta su 47,8 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Vendite al Dettaglio e del PhillyFed.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.684,75 punti.