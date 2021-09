1 minuto in Borsa 17 settembre 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ottima performance per Moncler, che registra un progresso del 2,98%. Le più forti vendite si manifestano su Stellantis, che prosegue le contrattazioni a -1,99%.

Torna a salire lo spread, attestandosi a +102 punti, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,73%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il dato sui Prezzi al Consumo in Unione Europea, pari a 3%, e il dato sulle Vendite al Dettaglio nel Regno Unito, pari a -0,9%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 15.472 punti.