1 minuto in Borsa 17 settembre 2018

(Teleborsa) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Telecom Italia (+3,56%). I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con -1,86%.

Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.197,2 dollari l’oncia.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea, annunciato il PMI composito, pari a 54,4 punti.

Sempre in Unione Europea, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 2%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicato il dato sull’Empire State Index.

I mercati sono in attesa del Fatturato industriale dell’Italia, in previsione domani.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.531,75 punti.