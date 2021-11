1 minuto in Borsa 17 novembre 2021

(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per Prysmian, che vanta un progresso dell’1,79%. Le peggiori performance si registrano su Amplifon, che ottiene -1,86%. Sulla piattaforma americana del CME, perde terreno il petrolio, che scambia a 79,99 dollari per barile, con un calo dello 0,95%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea annunciati i Prezzi al Consumo pari a 4,1%. In Regno Unito, lo stesso dato si attesta su 4,2%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio delle Scorte di Petrolio. Domani nel pomeriggio è in programma il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione ancora degli Stati Uniti.

Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 16.324,5 punti.