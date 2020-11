1 minuto in Borsa 17 novembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Gira in positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari, che si colloca in pole position tra i listini azionari europei.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore vendite al dettaglio (+2,62%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto immobiliare (-1,25%).

Sui livelli precedenti lo spread, si mantiene a +115 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,60%.

È previsto domani sia dall’Unione Europea che dal Regno Unito l’annuncio dei Prezzi al Consumo. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Vendite al Dettaglio e della Produzione industriale.

Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 12.038,5 punti.