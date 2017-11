1 minuto in Borsa 17 novembre 2017

(Teleborsa) – Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente, che continuano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in luce Unipol, con un ampio progresso dell’1,25%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Telecom Italia, che ottiene -1,96%.

Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a 144 punti, con un calo di 2 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,82%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

È previsto lunedì dalla Germania l’annuncio dei Prezzi alla Produzione su base sia mensile che annuale.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Permessi edilizi e dell’Apertura cantieri.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.347,25 punti.