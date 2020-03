1 minuto in Borsa 17 marzo 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Sono stabili i valori per la Borsa di Milano, mentre si muove in deciso calo la maggior parte dei mercati europei.

Settore telecomunicazioni (+3,23%) in buona luce sul listino milanese. Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo il comparto servizi finanziari (-3,77%).

Torna a galoppare lo spread, che si posiziona a +272 punti, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,34%. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Germania annunciato il dato sull’Indice ZEW, pari a -49,5 punti. In Regno Unito, pubblicate le Richieste dei Sussidi di Disoccupazione con valore pari a 17.300 unità.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Produzione industriale e delle Vendite al Dettaglio.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.106,5 punti.