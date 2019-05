1 minuto in Borsa 17 maggio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, denaro su Juventus, che registra un rialzo dell’1,58%. I più forti ribassi si verificano su Unipol, che continua la seduta con -2,83%.

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,63%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Unione Europea, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a 1,7%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan. È previsto lunedì dal Giappone l’annuncio del PIL. Nel Regno Unito mercoledì i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.554,75 punti.