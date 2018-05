1 minuto in Borsa 17 maggio 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente, che continuano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso.

In luce sul listino milanese il comparto Sanitario (+2,85%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo il comparto Media (-1,70%).

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,18.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Giappone, annunciati gli Ordini macchinari core, pari a -3,9%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l’annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, del PhillyFed e di Stoccaggi gas.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.909 punti.