1 minuto in Borsa 17 luglio 2018

(Teleborsa) – Bilancio negativo per le principali borse europee, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità.

Settore media (+4,85%) in buona luce sul listino milanese.

Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo il comparto materie prime (-1,85%).

Lo Spread migliora, toccando i 222 punti, con un calo di 5 punti rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,51%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicati i Prezzi al Consumo, in Italia, dove il valore raggiunge 1,3% su base annuale, mentre si registrano 0,2% su base mensile.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dell’Indice NAHB, che della Produzione industriale.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.270,5 punti.