1 minuto in Borsa 17 giugno 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una chiara direzione.

Buona la performance a Milano del comparto bancario, che riporta un +0,91% sul precedente. Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto utility (-1,88%).

Sul mercato valutario, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,48%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicati i Prezzi al Consumo dell’Unione Europea, pari a 2%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PhillyFed, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. È previsto domani dal Regno Unito l’annuncio delle Vendite al Dettaglio.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.922,25 punti.