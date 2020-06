1 minuto in Borsa 17 giugno 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per la borsa milanese, in un contesto europeo più che positivo.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, exploit di Recordati, che mostra un rialzo del 4,67%. Le peggiori performance si registrano su Diasorin, che ottiene -1,29%.

Nel comparto energetico, prevalgono le vendite sul petrolio, che continua la giornata a 37,8 dollari per barile, in forte calo dell’1,51%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciati i Prezzi al Consumo in Unione Europea, pari a 0,1%, e in Regno Unito, dove il valore è 0,5%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio. Sempre negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa del PhillyFed.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 10.031 punti.