1 minuto in Borsa 17 giugno 2019

(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. L’incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben impostata Banco BPM, che mostra un incremento dell’1,73%. I più forti ribassi si verificano su Recordati, che continua la seduta con -2,35%.

Sul mercato delle materie prime, lieve calo dell’oro, che scende a 1.333,6 dollari l’oncia.

Si attende domani dall’Unione Europea e dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo. Domani, in Germania, sarà pubblicato il dato sull’Indice ZEW. Negli Stati Uniti mercoledì i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.486 punti.