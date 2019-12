1 minuto in Borsa 17 dicembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio negativo per i listini azionari europei, colpiti oggi da vendite diffuse, mentre Piazza Affari si muove in rialzo.

In luce sul listino milanese il comparto petrolio (+1,14%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore tecnologia (-0,64%).

Lo Spread peggiora, toccando i +148 punti, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,19%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, annunciati nel Regno Unito il dato sul Tasso di Disoccupazione, pari a 3,8%, e il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che si attesta su 28.800 unità. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sulla Produzione industriale. In Germania domani i mercati sono in attesa dell’Indice IFO.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 8.574,75 punti.