1 minuto in Borsa 17 aprile 2020

editato in: da

(Teleborsa) – In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un’ottima performance.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza Moncler, che mostra un forte incremento del 6,15%.

Le peggiori performance si registrano su Diasorin, che ottiene -6,26%. Torna a scendere lo spread, attestandosi a +224 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,75%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il dato sui Prezzi al Consumo in Unione Europea, pari a 0,7%, e il dato sul PIL in Cina, pari a -9,8%. Sono previsti martedì dalla Germania l’annuncio dell’Indice ZEW, e dal Regno Unito quello del Tasso di Disoccupazione.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 8.935,25 punti.