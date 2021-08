1 minuto in Borsa 17 agosto 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse.

Forte nervosismo a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto bancario (-1,94%).

Aumenta di poco lo spread, che si porta a +104 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,55%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il dato sul PIL in Unione Europea, pari a 2%, e il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione nel Regno Unito, pari a -7.800 unità. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Produzione industriale e delle Vendite al Dettaglio.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 15.083 punti.