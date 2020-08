1 minuto in Borsa 17 agosto 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, effervescente STMicroelectronics, con un progresso del 2,67%. I più forti ribassi si verificano su Banco BPM, che continua la seduta con -2,04%.

Tra le principali materie prime, lieve aumento dell’oro, che sale a 1.953,3 dollari l’oncia.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciato il PIL del Giappone, pari a -7,8%. È previsto mercoledì sia dall’Unione Europea che dal Regno Unito l’annuncio dei Prezzi al Consumo. Ancora mercoledì è in programma il dato sugli Ordini macchinari core del Giappone.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 11.203,5 punti.