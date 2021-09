1 minuto in Borsa 16 settembre 2021

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni e scambiano in territorio positivo.

In luce sul listino milanese il comparto beni industriali (+1,90%).

Tra i principali cambi, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,42%.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed, delle Vendite al Dettaglio e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. È previsto domani dall’Unione Europea l’annuncio dei Prezzi al Consumo.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 15.467 punti.