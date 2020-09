1 minuto in Borsa 16 settembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. L’incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Moncler (+3,29%). Le peggiori performance si registrano su Fineco, che ottiene -2,89%.

Nel comparto energetico, pioggia di acquisti sul petrolio, che mostra un guadagno del 2,25%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicati i Prezzi al Consumo del Regno Unito, pari a 0,2%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che delle Vendite al Dettaglio. Si attende dall’Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto domani.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 11.521 punti.