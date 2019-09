1 minuto in Borsa 16 settembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Tenaris, con un importante progresso del 3,47%. I più forti ribassi si verificano su Atlantia, che continua la seduta con -7,75%.

Tra le principali materie prime, l’oro continua gli scambi a 1.503,5 dollari l’oncia, con un aumento dell’1,02%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Italia annunciati i Prezzi al Consumo su base annuale, pari a 0,4%. Su base mensile, lo stesso dato si attesta su 0,4%. Domani è in programma il dato sull’Indice ZEW della Germania. Sempre domani nel pomeriggio è in programma il dato sulla Produzione industriale degli Stati Uniti.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.837,5 punti.