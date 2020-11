1 minuto in Borsa 16 novembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Tenaris (+7,37%).

Tra le principali materie prime, giornata negativa per l’oro, che continua la seduta a 1.873,9 dollari l’oncia, in calo dello 0,37%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicati i Prezzi al Consumo, in Italia, dove il valore raggiunge -0,3% su base annuale, mentre si registrano 0,2% su base mensile. È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Vendite al Dettaglio, che della Produzione industriale.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.014,75 punti.