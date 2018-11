1 minuto in Borsa 16 novembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Terna (+1,77%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su UBI Banca, che ottiene -2,21%.

Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a 306 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,43%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Italia annunciati i Prezzi al Consumo su base annuale, pari a 1,6%.

Su base mensile, lo stesso dato si attesta su 0%.

I mercati sono in attesa della Produzione industriale degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.835,25 punti.