1 minuto in Borsa 16 novembre 2017

(Teleborsa) – Poco mossa la borsa di Milano, che non si allinea all’andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore Chimico (+4,01%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto Materie prime, che riporta una flessione di -0,49%.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,18.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Unione Europea annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 1,4%.

In Regno Unito, pubblicate le Vendite al Dettaglio con valore pari a 0,3%. Un cenno ai dati macro più prossimi.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi export e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.290,25 punti.