1 minuto in Borsa 16 marzo 2021

(Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista.

Settore materie prime (+2,92%) in buona luce sul listino milanese. Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nel comparto vendite al dettaglio (-2,40%).

Balza in alto lo spread, posizionandosi a +96 punti, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,62%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il dato sull’Indice ZEW in Germania, pari a 76,6 punti, e il dato sui Prezzi al Consumo in Italia, pari a 0,6%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia della Produzione industriale, che delle Vendite al Dettaglio.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 13.151,25 punti.