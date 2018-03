1 minuto in Borsa 16 marzo 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, Intesa Sanpaolo avanza dell’1,42%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Atlantia, che prosegue le contrattazioni a -2,04%.

Si riduce di poco lo spread, che si porta a 137 punti, con un lieve calo di 3 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,95%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea annunciati i Prezzi al Consumo pari a 1,1%.

In Italia, lo stesso dato si attesta su 0,5%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Permessi edilizi e dell’Apertura cantieri.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.042 punti.