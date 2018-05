1 minuto in Borsa 16 maggio 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta difficile per la Borsa di Milano, che ha agito da freno nel panorama dei mercati europei, i quali scambiano con performance molto contenute.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Saipem (+9,14%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Mediaset, che ottiene -5,55%.

Il Petrolio è sostanzialmente stabile su 71,19 dollari per barile.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, annunciati i Prezzi al Consumo in Unione Europea, pari a 1,2%, e in Italia, dove il valore è 0,1%. Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dell’Apertura cantieri, che dei Permessi edilizi.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.900,75 punti.