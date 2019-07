1 minuto in Borsa 16 luglio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari.

In buona evidenza a Milano il comparto bancario (+0,88%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo il comparto automotive (-0,92%).

Migliora lo spread, scendendo a +189 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,59%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicato il dato sull’Indice ZEW in Germania, pari a -24,5 punti, e il dato sui Prezzi al Consumo in Italia, pari a 0,7%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Vendite al Dettaglio, che della Produzione industriale.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.989,5 punti.