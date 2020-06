1 minuto in Borsa 16 giugno 2020

editato in: da

(Teleborsa) – In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un’ottima performance.

Buona la performance a Milano del comparto costruzioni (+5,74%).

Lo Spread si riduce, attestandosi a +178 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,36%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Germania annunciato il dato sull’Indice ZEW, pari a 63,4 punti.

In Regno Unito, pubblicate le Richieste dei Sussidi di Disoccupazione con valore pari a 528.900 unità. I mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. Domani, in Unione Europea l’agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 9.916,75 punti.