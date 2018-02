1 minuto in Borsa 16 febbraio 2018

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Pirelli & C (+2,46%).

Invariato lo spread, che si posiziona a 127 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,02%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, nel Regno Unito, pubblicate le Vendite al Dettaglio, pari a 0,1%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Permessi edilizi, dei Prezzi import e dei Prezzi export.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.833 punti.