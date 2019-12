1 minuto in Borsa 16 dicembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, andamento positivo per Nexi, che avanza di un discreto +1,95%. Le più forti vendite si manifestano su Buzzi Unicem, che prosegue le contrattazioni a -1,82%.

Sul mercato delle materie prime, l’oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.476,9 dollari l’oncia.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciati in Unione Europea il dato sul PMI composito, pari a 50,6 punti, e il dato sul PMI manifatturiero, che si attesta su 45,9 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PMI servizi, che del PMI manifatturiero.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 8.528,75 punti.