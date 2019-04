1 minuto in Borsa 16 aprile 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore materie prime (+2,22%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo il comparto petrolio (-1,21%).

In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +255 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,60%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il dato sull’Indice ZEW in Germania, pari a 3,1 punti, e il dato sul Tasso di Disoccupazione nel Regno Unito, pari a 3,9%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa della Produzione industriale.

Domani, in Unione Europea, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.679 punti.