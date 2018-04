1 minuto in Borsa 16 aprile 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ben impostata STMicroelectronics, che mostra un incremento dell’1,70%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Pirelli & C, che ottiene -1,29%.

L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.342,7 dollari l’oncia.

Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio delle Vendite industria, dell’Empire State Index, dell’Indice NAHB e delle Scorte industria.

Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al rialzo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 7.044,75 punti.