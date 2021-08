1 minuto in Borsa 16 agosto 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, resistente Atlantia, che segna un piccolo aumento dello 0,92%. Le più forti vendite si manifestano su Moncler, che prosegue le contrattazioni a -1,52%.

Tra le principali materie prime, seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,24%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Giappone, annunciato il PIL, pari a 0,3%. Si attende domani dal Regno Unito la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e del Tasso di Disoccupazione. Ancora domani, in Unione Europea, sarà pubblicato il PIL.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 15.088,25 punti.