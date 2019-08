1 minuto in Borsa 16 agosto 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Enel (+4,08%).

Le peggiori performance si registrano su Fiat Chrysler, che ottiene -2,46%.

In discesa lo spread, che retrocede a quota +208 punti, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell’1,38%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea, pubblicata la Bilancia commerciale, pari a 20,6 Mld Euro.

Si attende lunedì dall’Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile.

I mercati sono in attesa della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.596,25 punti.