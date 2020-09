1 minuto in Borsa 15 settembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto automotive (+3,57%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore vendite al dettaglio (-0,76%).

Consolida i livelli precedenti lo spread, attestandosi a +144 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,97%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il dato sull’Indice ZEW in Germania, pari a 77,4 punti, e il dato sui Prezzi al Consumo in Italia, pari a -0,5%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa della Produzione industriale.

È previsto domani dal Regno Unito l’annuncio dei Prezzi al Consumo.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 11.371 punti.