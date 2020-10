1 minuto in Borsa 15 ottobre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.

Scivolano sul listino milanese tutti i settori.

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto materie prime (-6,06%). Sul mercato valutario, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Francia annunciati i Prezzi al Consumo pari a 0%. In Cina, lo stesso dato si attesta su 1,7%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 11.810,5 punti.