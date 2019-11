1 minuto in Borsa 15 novembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Poco mossa la borsa di Milano, che non si allinea all’andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, buoni spunti su Azimut, che mostra un ampio vantaggio dell’1,85%. Le più forti vendite si manifestano su Ferragamo, che prosegue le contrattazioni a -1,32%.

Si riduce di poco lo spread, che si porta a +163 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,29%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciati i Prezzi al Consumo in Unione Europea, pari a 0,7%, e in Italia, dove il valore è 0,2%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Vendite al Dettaglio e della Produzione industriale.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 8.296,5 punti.