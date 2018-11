1 minuto in Borsa 15 novembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa.

Buona la performance a Milano del comparto materie prime (+1,11%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore media (-1,39%).

Tra i cambi majors, nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,13.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, annunciate le Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a -0,5%. È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l’annuncio del PhillyFed, delle Vendite al Dettaglio e delle Scorte di Petrolio.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.810,5 punti.