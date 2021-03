1 minuto in Borsa 15 marzo 2021

editato in: da

(Teleborsa) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, svetta Terna che segna un importante progresso del 5,59%. Le più forti vendite si manifestano su Tenaris, che prosegue le contrattazioni a -2,06%.

Tra le materie prime, sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.729,3 dollari l’oncia.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Giappone, annunciati gli Ordini macchinari core, pari a -4,5%. Si attende domani dalla Francia e dall’Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa dell’Indice ZEW della Germania, in previsione sempre domani.

Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 12.929 punti.