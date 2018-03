1 minuto in Borsa 15 marzo 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

Settore Telecomunicazioni (+2,05%) in buona luce sul listino milanese.

L’Euro/Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,24.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio dei Prezzi export, di Stoccaggi gas, dell’Empire State Index e dei Prezzi import.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.034,75 punti.