1 minuto in Borsa 15 luglio 2021

(Teleborsa) – Seduta no per la Borsa di Milano, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo.

In luce sul listino milanese il comparto materie prime (+0,65%).Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore vendite al dettaglio (-3,90%).

Tra i principali cambi, nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,18.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Italia annunciati i Prezzi al Consumo su base annuale, pari a 1,3%. Su base mensile, lo stesso dato si attesta su 0,1%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PhillyFed, che della Produzione industriale.

Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 14.911 punti.